Bairro a Bairro: família constrói mureta na entrada de casa para evitar alagamentos em MG

Moradores de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, reclamam das condições precárias das ruas e das inundações no período chuvoso.



No bairro Florença, uma família precisou construir uma mureta de contenção, em frente a porta de entrada, para evitar alagamentos. A estrutura foi feita depois que eles perderam todos os móveis em uma chuva no início do ano.



Nesta quarta-feira (13), a água quase entrou no imóvel, o que deixou os moradores apreensivos e acordados durante quase toda a madrugada. A situação foi mostrada no quadro Bairro a Bairro, da RECORD MINAS, nesta sexta-feira (15). Entramos em contato com a Prefeitura de Ribeirão das Neves e aguardamos uma resposta. Veja a reportagem completa no vídeo acima.