Bairro a Bairro: moradores enfrentam dificuldades com ponte improvisada na Grande BH

No bairro São José, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma ponte improvisada de madeira serve há 20 anos como única travessia sobre um córrego para muitos moradores. Essa estrutura precária é um desafio diário, especialmente para idosos e pessoas com deficiência. Sob a ponte, o esgoto a céu aberto expõe a comunidade a riscos de saúde. Moradores clamam por intervenção da prefeitura para resolver as questões de infraestrutura e saneamento.



