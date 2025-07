Bairro a Bairro: moradores enfrentam problemas com esgoto e buracos nas ruas na Grande BH

No quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (07), moradores da Rua Areal, no bairro Fazenda Misongue, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, denunciam falta de infraestrutura no local. A rua continua sem asfalto, com esgoto escorrendo a céu aberto e muita poeira levantada pela passagem de veículos. A população relata que a obra prometida pela prefeitura foi iniciada com terraplanagem, mas logo paralisada. Desde então, os moradores convivem com lama, poeira, buracos e riscos à saúde. A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que a obra está temporariamente paralisada porque será necessário cancelar o contrato com a empresa que venceu a licitação. Já a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) declarou que a obra da prefeitura tem interferido no funcionamento da rede de esgoto. A empresa informou que uma equipe técnica será enviada à rua para avaliar os danos e tomar as medidas necessárias para restabelecer o fluxo normal.



