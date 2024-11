Bairro a bairro: moradores reclamam da precariedade das ruas e descaso da gestão, em Esmeraldas (MG)

A equipe do Balanço Geral foi até ao bairro Retiro dos Bandeirantes, em Esmeraldas, na Grande BH, ouvir moradores que reclamam da precariedade das ruas. Segundo os relatos, a rua principal vira um mar de lama em dias de chuva e impede o trânsito até de pedestres. Estudantes ficam sem acesso às escolas e carros que tentam passar ficam presos na lama. Além disso, moradores denunciam que o prefeito ignora seus pedidos de ajuda. As ruas do bairro são todas de terra e repletas de buracos, tornando a vida dos residentes um desafio constante.