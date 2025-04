Bairro a Bairro: moradores sofrem com falta de pavimentação e infraestrutura em rua de Venda Nova

No Bairro a Bairro desta terça-feira (29), moradores do bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, reclamam da falta de pavimentação e da ausência de infraestrutura básica na Rua João Nepomuceno da Silva. A situação tem gerado uma série de transtornos para quem vive na região. Além do chão de terra batida, que dificulta o tráfego de veículos e pedestres, os moradores enfrentam problemas como acúmulo de lixo e vazamentos constantes na rede de água. A comunidade afirma que já fez diversas solicitações às autoridades, mas ainda não obteve resposta efetiva. Eles cobram intervenções urgentes para melhorar as condições de vida no local.



