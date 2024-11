Bairro a Bairro: moradores vivem caos com obras inacabadas em Ribeirão das Neves (MG)

No Bairro a Bairro desta quarta-feira (21), moradores do bairro Jardim Primavera, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam obras inacabadas, ruas sem asfalto, calçadas esburacadas e cheias de mato. Em nota, a Prefeitura informou que será realizado um novo processo de licitação para selecionar uma empresa que dará continuidade as obras e finalizará a construção nos postos de saúde. Sobre a rua citada pelos moradores, a administração municipal informou que será incluída na programação para receber uma ação paliativa até ser contemplada no programa Asfalto Novo, que já pavimentou mais de 750 ruas no município. Veja a reportagem completa no vídeo acima.