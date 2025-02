Bairro a Bairro: queda de ponte gera transtornos a moradores de Vespasiano (MG)

No quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (31), o repórter Asafe Alcântara foi até o bairro Angicos, em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Moradores do local denunciam que estão ilhados após a queda da ponte que permite acesso a alguns pontos do bairro. A população diz que, para fazer a travessia, precisa se arriscar por uma rua estreita.