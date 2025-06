Briga em motel termina com seis pessoas presas e bebê resgatado no interior de MG

Uma confusão envolvendo drogas, bebida e até cárcere privado terminou com seis pessoas presas em um motel de Coronel Fabriciano, a cerca de 200 km de Belo Horizonte, no interior de Minas. Funcionários ouviram o choro de uma criança e acionaram a polícia. No local, militares encontraram um grupo com três homens e duas mulheres, uma delas, a mãe do bebê de apenas dois anos, que também estava em uma das suítes do estabelecimento. O grupo usava drogas e bebidas em frente à criança. Durante a ação, uma jovem de 20 anos foi encontrada presa em um quarto. Segundo ela, um dos homens a manteve trancada por não aceitar manter relações sexuais com o suspeito. O Conselho Tutelar foi acionado e o bebê foi resgatado e entregue a familiares. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!