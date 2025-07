Buraco com mais de dois metros de profundidade preocupa moradores do Barreiro, em BH

Um buraco com mais de dois metros de profundidade virou armadilha no bairro Cardoso, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Localizado no cruzamento das ruas Joaquim Teixeira Dias e Uruçanga, o buraco parece pequeno à primeira vista, mas esconde um risco enorme. Crianças, idosos e motoristas passam pelo trecho diariamente, sem qualquer sinalização de alerta. Moradores dizem que a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) esteve no local, mas ainda não realizou o reparo. A companhia informou que uma intervenção será feita na rede de esgoto e a recomposição do asfalto deve ocorrer em seguida.



