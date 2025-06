Cabo do exército tem duas motos furtadas em um intervalo de dois meses em Belo Horizonte

Um cabo do Exército teve duas motocicletas furtadas, em menos de dois meses, em Belo Horizonte. O primeiro caso aconteceu em 12 de abril, no bairro Céu Azul, região de Venda Nova. Na ocasião, ele participava de um chá de bebê. A segunda moto foi levada em 10 de junho na região do Barreiro.



A vítima, Davi Lacerda, expõe a dificuldade em lidar com os furtos consecutivos porque as duas motos foram financiadas. Ele ainda está pagando as prestações da primeira, que não tinha seguro, e teme que a seguradora da segunda moto, comprada recentemente, não cubra o furto.



Em um apelo nas redes sociais, Davi relatou o desespero e pediu ajuda para recuperar a moto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!