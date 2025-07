Câmeras flagram motociclista cometendo série de assaltos no bairro Buritis, em BH

Moradores do bairro Buritis, na região Oeste de BH, denunciam um ladrão de celulares que age sempre da mesma maneira e no mesmo local. Câmeras de segurança flagram o homem que, de motocicleta, comete série de furtos. O suspeito está sempre aparece com a mesma jaqueta, mesmo veículo, com placa adulterada, e o mesmo modo de agir. Imagens mostram o criminoso atacando pedestres distraídos com o celular. A Polícia Civil ainda não prendeu o suspeito, que segue circulando livremente pelo bairro.



