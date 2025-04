Caso Terezinha: suspeitas de maus-tratos são soltas em Minas

A Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido da defesa da mãe das crianças mantidas em cárcere privado em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, e anulou o processo. Por causa da acusação de trabalho análogo à escravidão, a Justiça Federal passou a ser responsável pelo caso. Com a alteração, Kátia Cristina Alves Robes e Terezinha Pereira dos Santos foram soltas.



Kátia foi presa em fevereiro de 2023, acusada de matar o filho, de 4 anos. Dias depois, outros dois filhos da mulher foram encontrados, abandonados, em um apartamento, no bairro Lagoinha, na região Noroeste da capital mineira. A partir daí, Terezinha começou a ser também investigada pelo homicídio da criança. A mulher era a dona do imóvel em que a família morava em São Joaquim de Bicas e também do apartamento onde outros dois filhos de Kátia foram encontrados. Terezinha foi denunciada também por extorsão, tortura, abandono de incapaz, cárcere privado e apropriação indébita.