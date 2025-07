Com goleada no Mineirão, Cruzeiro encosta na liderança do Campeonato Brasileiro

Com mais de 30 mil torcedores no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 4x1 na noite deste domingo (13). O atacante Kaio Jorge marcou três na partida e agora é o artilheiro isolado do campeonato com 11 gols. O zagueiro celeste Vijalba também fez o dele, o primeiro com a camisa do Cruzeiro. Com a vitória, a Raposa chega aos 27 pontos e chega na vice-liderança, dividindo o topo da tabela com o Flamengo.



