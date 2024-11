Começa a campanha de Multivacinação em Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou, nesta segunda-feira (4), a Campanha Estadual de Multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo dessa mobilização, que vai até 29 de novembro, é garantir proteção ao público, contribuindo para o controle e erradicação de doenças imunopreveníveis. A aplicação dos imunizantes será feita nos 153 centros de saúde das nove regionais da cidade e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Os endereços e os horários de funcionamento podem ser verificados on-line. Confira na reportagem quais serão as vacinas disponíveis.