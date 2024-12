Confira a expectativa do mercado de BH com a chegada do Natal

A chegada do Natal esquenta o comércio na reta final do ano. Uma pesquisa da Câmara De Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL) estima que R$2,5 bilhões de reais devem ser injetados no comércio da capital mineira durante as compras de natal. Essa quantia representa um aumento de 1,55% nas vendas em relação ao ano passado. Ainda segundo a pesquisa, quase 40% dos consumidores de BH devem comprar em shoppings, 25% disseram que vão optar pelas compras na internet e o restante decidiu escolher os presentes em alguma loja do centro.