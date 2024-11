Confira a situação dos locais afetados por temporal em Belo Horizonte

A região Norte de Belo Horizonte foi fortemente afetada por um temporal nesta quarta-feira (13). A UPA de Venda Nova, perto de avenidas que ficaram alagadas, funcionou normalmente hoje. No bairro Vila Clóris, pedaços do asfalto foram arrancados pela chuva, equipes da prefeitura estiveram no local para reparos na manhã desta quinta-feira. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, até o início da manhã do dia 14 de novembro choveu 132,2 milímetros na região Norte de BH, o equivalente a 56% do total esperado para todo o mês. Já em Venda Nova, foram registrados 149,8 milímetros, ou seja, 63,5% de toda chuva esperada para novembro. Na região da Pampulha, os registros da Defesa Civil apontam que do início do mês até agora, choveu 56,6% do volume esperado para novembro. A água que escoou da Lagoa ameaçou inundar a Avenida Pedro Primeiro. Por precaução, o trânsito foi interditado na via. Por causa do rompimento da barragem, o parque foi fechado para visitação e não há previsão de quando o funcionamento voltará ao normal.