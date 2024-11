Conheça a motorista de ônibus que faz a alegria dos passageiros em BH

Edna Ferreira, conhecida como Baiana, é motorista de ônibus há 8 anos. Antes, ela trabalhava como empregada doméstica e começou sua carreira como cobradora de ônibus. Depois, tirou a habilitação e assumiu o cargo de motorista de coletivos em Belo Horizonte. Há três anos, Baiana opera na linha 2151 (Vista Alegre/Serra), e conta com uma companhia especial na hora do almoço: o Bairro a Bairro. Ela é fã do repórter Asafe Alcântara e hoje terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Veja a reportagem completa no vídeo acima.