Criança de seis anos está entre feridos de chacina que matou três pessoas em BH

Uma criança de apenas seis anos foi atingida por estilhaços de bala durante um tiroteio no bairro Novo Aarão Reis , na região Norte de Belo Horizonte, durante a madrugada deste sábado (29). A chacina deixou três pessoas mortas e outras três feridas. Entre as vítimas estão a mãe, padrastro e tia da criança.



Segundo a Polícia Militar, cinco homens estariam envolvidos no crime. Três dos suspeitos já foram presos. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas os militares suspeitam que disputa por território do tráfico tenha influenciado a chacina. A Polícia Civil segue investigando o caso.