Criança morre atropelada durante caminhada com o pai na região do Barreiro, em BH

Um menino de 12 anos morreu atropelado enquanto caminhava com o pai na avenida Olinto Meireles, no Barreiro, em Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os dois corriam juntos na pista de caminhada quando um carro desgovernado invadiu o canteiro central e atingiu o garoto. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista, de 47 anos, alegou ter sofrido um mal súbito e disse que só se lembra do momento do impacto. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo, mas liberado após pagar uma fiança de R$ 5 mil. O teste do bafômetro deu negativo. Ainda segundo a polícia, o carro estava com o licenciamento atrasado e um dos pneus estava careca.



O corpo do garoto foi velado e sepultado em Santa Luzia, na Grande BH, nesta segunda-feira (14). O pai, que estava ao lado do filho na hora do atropelamento, escapou por muito pouco. A Polícia Civil segue investigando o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!