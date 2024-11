Crianças de escolas públicas se encantam com apresentações da Orquestra Filarmônica de MG

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais recebeu a visita de alunos de escolas públicas para acompanhar uma de suas apresentações. A temporada de Concertos Didáticos desta vez abordou o tema Uma Viagem pelo Universo em um dos 10 eventos organizados do tipo que são realizados por ano. Para muitos alunos, a experiência foi o primeiro contato com uma orquestra. Para participar, a Secretaria de Educação de cada cidade seleciona as escolas interessadas e os alunos recebem nas salas de aula os músicos da orquestra antes da visita à Filarmônica.