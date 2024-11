Defesa Civil emite alerta de risco de alagamentos para o estado de Minas Gerais

Em Belo Horizonte, todas as regiões superaram o volume de chuva esperado para outubro, segundo a Defesa Civil. A região oeste é a que registra o maior volume até agora, com 350,2 mm. Na região centro-sul, o acumulado é de 299,8 mm, enquanto no Barreiro é de 294,4 mm. As demais regiões apresentam os seguintes volumes: leste com 207,8 mm, nordeste com 195,4 mm, noroeste com 192,6 mm, Venda Nova com 180,8 mm, Pampulha com 167,8 mm e norte com 145,6 mm. Para se cadastrar e receber alertas da Defesa Civil de Minas Gerais, basta enviar um SMS com o CEP da região para o número 40199. Veja a reportagem completa no vídeo acima.