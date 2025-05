Desentendimento entre crianças termina em agressão entre mulheres em BH

Uma briga entre duas crianças em uma creche no bairro Nova Vista, na região Leste de Belo Horizonte, evoluiu para um confronto entre duas mulheres. Na quarta-feira (21), a tia de uma das crianças foi flagrada por câmeras de segurança atacando a mãe da outra dentro de uma loja. A mulher agredida afirmou que seu filho foi alvo de bullying na creche e buscou ajuda no Conselho Tutelar quando a escola não tomou medidas. O advogado da vítima, Gilberto, destacou que um boletim de ocorrência foi feito por ameaça e lesão corporal. As investigações continuam, visando identificar a agressora e apurar a negligência da escola.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!