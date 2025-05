Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em batida entre carro e ônibus no interior de MG

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e carro na BR-040, entre as cidades de Conselheiro Lafaiete e Carandaí, na região central de Minas Gerais. De acordo com as primeiras informações, o veículo de passeio teria saído da pista e atingido a traseira do coletivo, que estava parado na lateral da via. Todas as vítimas eram passageiras do carro, que teve a frente completamente destruída.



