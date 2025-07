"Ela era muito reservada", diz amiga de professora encontrada morta na Grande BH

Soraya Tatiana Bonfim, professora de 56 anos, foi encontrada morta em uma área erma no conjunto Caeiras, em Vespasiano, na Grande BH. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio. Seu filho percebeu seu desaparecimento após tentativas frustradas de contato e, junto a amigos, iniciou uma busca. A vizinha Marilene e o filho da vítima constataram que a casa estava em ordem, sem sinais de arrombamento. A escola onde lecionava lamentou a perda da professora, reconhecida por seu trabalho em um projeto de cidadania. Amigas há 40 anos, e vizinhas há 30, Marilene Freitas contou que Soraya Bonfim mantinha postura reservada sobre relacionamentos e não sabe dizer se ela estava saindo com alguém.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!