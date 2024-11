ENEM e Copa do Brasil: BHTrans prepara trânsito da capital para eventos deste domingo

A BHTrans montou um esquema de trânsito reforçado para este domingo. Na data, na capital mineira, mais de 60 mil estudantes vão fazer o segundo dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio em 60 escolas da cidade, ao tempo acontece a final da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo na Arena MRV. Serão reforçados os quadros de horários, em comparação ao quadro de domingo normal: 50 linhas do transporte coletivo, 48 convencionais e 2 suplementares vão operar, sendo 367 viagens a mais que em domingos convencionais. Entre essas linhas estão algumas que não costumam operar mas irão atender os estudantes.