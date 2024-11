Família de criança que abusada por homem na Grande BH está revoltada com soltura do suspeito

Um homem, de 45 anos, foi preso por abusar de uma menina, de quatro anos, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A mãe dele era babá da criança e também foi levada para a delegacia. A família da criança está revoltada, pois o suspeito foi solto. Eles são vizinhos. A mãe flagrou o suspeito tocando as partes íntimas da criança no último domingo (10). A menina já não estava mais sob os cuidados da idosa, mãe do suspeito, quando o abuso aconteceu. A família havia encerrado o trabalho com a babá quando boatos de que o homem teria abusado da sobrinha circularam pelo bairro. A mãe da vítima passou mal ao presenciar o abuso. Nesta segunda-feira (11), a menina foi levada ao hospital para exames. Segundo a família, a criança não foi estuprada. A idosa, mãe do suspeito, contou que já havia presenciado o homem apalpando a vítima. Ela também disse aos policiais que a menina estaria provocando ele. Segundo a tia da criança, a mulher disse que a menina “tirava a blusa e mostrava para ele”. Um celular do homem foi apreendido. No aparelho, foram encontrados vídeos da criança com o suspeito. De acordo com a Polícia Civil, eles foram liberados por falta de provas.