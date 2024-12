Famílias são retiradas de casa por desmoronamento em pilha de rejeitos em Conceição do Pará (MG)

Famílias precisaram ser retiradas de suas casas devido ao desmoronamento em uma pilha de rejeitos de mineração em Conceição do Pará, a 120 km de Belo Horizonte, neste sábado (07). De acordo com o Corpo de Bombeiros, 17 casas, que estão em uma área de risco, foram evacuadas. Uma das casas desmoronou, mas não houveram vítimas.



O sargento André Oliveira, do Corpo de Bombeiros de Nova Serrana, disse que a "terra que fica na base da pilha de rejeitos está indo em direção a uma comunidade rural, em uma área de risco estão 17 casas. Os moradores, por ação das forças de segurança da PM, da empresa e Defesa Civil Municipal foram retirados. A comunidade inteira, denominada Castilhos, tem aproximadamente 400 moradores, mas são as 17 casas em que os moradores foram evacuados que estão mais próximas aos pontos de desmoronamento. A princípio, uma casa que está mais próxima da empresa, já desmoronou”, explica o sargento.



Durante a manhã, funcionários da mina de Turmalina registraram vídeos que mostram o princípio de desmoronamento.



Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Segundo a empresa responsável pela estrutura, uma equipe interna identificou uma anomalia na pilha de rejeitos durante inspeção.



A empresa informou também que tomou as devidas providências, notificou os órgãos fiscalizadores e está dando os devidos suportes para os moradores da comunidade local.