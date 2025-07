Favela S.A.: conheça a história de profissionais da saúde que cresceram nas comunidades de BH

No episódio do Favela S.A. desta terça-feira (08) você vai conhecer a história de profissionais da saúde que cresceram nas comunidades de BH. Nos estudos e ambientes de trabalho enfrentaram dificuldades financeiras, limitações na educação e a descrença de muitos. Mesmo com poucos recursos, jovens de comunidades superam desafios e hoje atuam com orgulho em clínicas, hospitais e projetos sociais.