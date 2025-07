Favela S.A.: músicos do rock desafiam estereótipos nas favelas de Belo Horizonte

O Favela S.A. encerra sua quarta temporada destacando a presença do rock nas favelas de Belo Horizonte. O último episódio foi ao ar nesta terça-feira (22) e apresentou a trajetória de artistas como Rick Rock e Bruno Coimbra, que compartilham suas jornadas musicais influenciadas pela família e pela cultura local. Rick cresceu na comunidade do Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de BH, e se envolveu com o rock por meio das fitas e discos de seu pai. Bruno Coimbra, de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, também descobriu o gênero musical através das fitas cassete organizadas pelo pai. Os músicos desafiam estereótipos e representam o rock dentro de suas comunidades locais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!