Festival Gastronômico das Abóboras reúne milhares de pessoas em Contagem (MG)

O Festival Gastronômico das Abóboras ocorreu na Praça Tancredo Neves em Contagem, na Grande BH, nesta sexta-feira (22). A 18ª edição do evento contou com a participação de 17 grupos formados por pessoas com 60 anos ou mais que competiram pela melhor receita. As barracas ofereceram pratos variados, como suflê de abóbora e pastel de abóbora com requeijão. O júri técnico avaliou as receitas, enquanto o voto popular foi realizado por meio de urnas. Além disso, houve premiação para a barraca com melhor decoração.



