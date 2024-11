Flamenguista é agredido em bar após jogo da final da Copa do Brasil em BH

O duelo pela final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo em Belo Horizonte, no último domingo (10), gerou cenas de violência por toda cidade. Após o jogo, um torcedor do Flamengo foi agredido em um bar no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, por atleticanos que estavam no local. O homem estava acompanhado da sua filha e genro quando foi surpreendido com arremesso de objetos e chutes. A vítima foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada ao hospital. A Polícia Militar prendeu três homens que foram apontados por testemunhas como os principais agressores.