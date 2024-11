Governo de Minas lança aplicativo para prevenir acidentes nas rodovias mineiras

Órgãos de segurança e de trânsito lançaram, nesta quarta-feira (13), uma campanha para reduzir os acidentes nas estradas de Minas Gerais durante o período chuvoso. Com o aplicativo "Ir e Vir Seguro", o motorista poderá verificar possíveis interdições nos trechos e, assim, prevenir acidentes. A campanha foi lançada em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Defesa Civil e o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (SETVEMG). Veja a reportagem completa no vídeo acima.