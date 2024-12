Governo Federal aprova projeto de construção de novo bairro em Belo Horizonte

A proposta da construção de um novo bairro em Belo Horizonte teve o projeto aprovado pelo Governo Federal. O bairro será instalado na área de 580 mil m² onde funcionava o aeroporto Carlos Prates, até março de 2023, na região noroeste de Belo Horizonte. O planejamento do novo bairro, que ainda não tem nome, prevê a construção de 4.500 moradias, sendo 70% delas de interesse social. As intervenções incluem ainda obras de mobilidade, dentro e fora do terreno, permitindo a interligação com a Avenida Pedro II e o Bairro Padre Eustáquio. A próxima etapa agora será um estudo para estruturar como serão feitos os investimentos para a execução das obras.