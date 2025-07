Homem arromba loja de artigos para festas e furta R$1.000 em Belo Horizonte

Imagens de câmeras de segurança registraram um arrombamento em uma loja de artigos para festas na avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro São Pedro, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Durante a madrugada, um suspeito, acompanhado de uma mulher que parecia vigiar o local, entrou na loja e levou cerca de R$1.000 do caixa do estabelecimento, além de uma jaqueta e um celular. O gerente descobriu o crime ao chegar para trabalhar no dia seguinte e comentou sobre a insegurança na região.



