Homem arromba restaurante e furta refrigerantes durante a madrugada em BH

Um homem invadiu um restaurante no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança capturaram o suspeito analisando o movimento antes de arrombar a entrada. Ele permaneceu cerca de quatro minutos dentro do local, levando um moldem, um celular, dinheiro do caixa e até um refrigerante. A ação só foi descoberta no dia seguinte. Renan, proprietário, expressou a necessidade de um policiamento mais eficaz, mencionando que o bairro não parece mais tão seguro quanto antes.



