Homem é agredido e esfaqueado dentro de estação do Move em BH

Os vídeos que registraram as agressões foram gravados por passageiros que estavam dentro da Estação São Francisco do Move, na Av. Antônio Carlos, em Belo Horizonte. A vítima foi agredida com uma cadeirada, pedaços de madeira e um objeto semelhante a uma barra de ferro, além disso também recebeu golpes de faca e foi levado, em uma viatura da Polícia Militar, para o hospital Odilon Behrens, com ferimentos graves. Três homens suspeitos de participação no crime foram presos e duas pessoas ainda estão sendo procuradas.