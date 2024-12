Homem é morto a tiros em Betim (MG) e polícia desconfia de desentendimento em venda de carro

Um homem, de 43 anos, foi morto a tiros no bairro Chácara Vianópolis, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma testemunha contou à polícia que ouviu barulhos de tiro e foi até a rua para verificar a situação. Do lado de fora, ela se deparou com a vítima caída no chão e o suspeito fingindo em uma pick-up de cor prata, que foi localizada mais tarde abandonada na BR-040. O crime pode estar relacionado a um desentendimento na venda da pick-up, a mesma utilizada pelo suspeito para fugir do local.