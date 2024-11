Homem é morto com vários tiros na porta de distribuidora, em Betim (MG)

Um homem de 34 anos foi executado a tiros na madrugada deste sábado (16), em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Rafael Pereira Martins estava em um bar no bairro Jardim Teresópolis quando dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram diversas vezes contra ele. A vítima foi atingida no rosto, tórax e braços e morreu no local. A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil investiga o caso. Veja a reportagem completa no vídeo acima.