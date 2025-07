Homem é preso após se passar por prestador de serviços e furtar computadores em BH

Um homem foi preso após entrar em um prédio comercial na região Centro-sul de Belo Horizonte e furtar dois notebooks. O suspeito se passou por prestador de serviço para conseguir acessar as lojas. Após uma funcionária suspeitar de uma pergunta feita por ele, suas imagens foram compartilhadas entre comerciantes, auxiliando a polícia a identificar e prender o suspeito na Praça da Liberdade com os equipamentos na mochila. Segundo a PM, o criminoso possui cerca de 60 registros policiais por diversos delitos.



