Homem é preso após tentar matar a ex-namorada asfixiada no meio da rua em Araxá (MG)

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança tentando matar a ex-namorada apertando o pescoço dela no meio da rua em Araxá, a cerca de 400 km de Belo Horizonte, na região do Triângulo Mineiro. A mulher foi surpreendida pelo agressor, quando chegava ao trabalho. Caída no chão, a vítima tenta escapar das mãos do suspeito. Testemunhas que passavam pelo local imobilizaram o homem e socorreram a vítima. A polícia militar foi acionada e o agressor acabou preso. Segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima terminou o relacionamento por causa de violência doméstica.



