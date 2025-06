Jornada Autismo: série mostra desafios das famílias e das pessoas que vivem com o transtorno

A RECORD MINAS estreia, nesta quarta-feira (18), a série Jornada Autismo. No Brasil, 2,4 milhões de pessoas têm o diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e a tendência é de que esse número aumente. Por isso, conhecer as características dessa condição genética e as potencialidades dos autistas é urgente. Atualmente, as famílias ainda precisam lutar pelos tratamentos e, principalmente, pela inclusão.



A escolha da data da estreia não foi por acaso. Hoje é o dia mundial do orgulho autista. Um marco para celebrar a diversidade e combater o preconceito.



Os episódios serão exibidos semanalmente no Balanço Geral MG, a partir das 11h30.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!