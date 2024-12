Jovem suspeito de furtar bar é preso depois de tentar fugir da polícia em MG

Um jovem foi preso pela Polícia Militar depois de furtar um bar em Santa Rita de Minas, a 319 km de Belo Horizonte. Ele reagiu à abordagem e tentou fugir dos militares. Testemunhas filmaram a prisão.



O suspeito teria entrado pelo forro do estabelecimento e furtado garrafas de bebidas alcoólicas. Ele foi identificado pelo circuito de segurança do bar.



O homem tentou pular de um muro de contenção e ficou preso na estrutura ao ser segurado pelos policiais. Os militares deram socos no suspeito e algemaram uma das mãos dele na grade, para impedir a fuga.



Moradores tentaram impedir a abordagem, mas foram contidos pelos policiais.



O homem foi preso e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Caratinga, a 311 km da capital mineira. Depois, foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido pelo delegado.