Jovem vende doces de paçoca em semáforos de BH para pagar sonho de viver na França

Jonathan, um jovem de apenas 21 anos, vende doces de paçoca em semáforos de Belo Horizonte para pagar o sonho de morar e estudar na França. Há duas semanas ele perdeu o emprego e decidiu apostar no trabalho informal. O objetivo é juntar R$ 30 mil.



As vendas do jovem são feitas através da lábia, em que Jonathan tem apenas alguns minutos no intervalo entre os semáforos para convencer os clientes a levar seu produto. Além disso, a maioria dos pagamentos recebidos é na base da confiança, os compradores levam o doce e depois fazem o envio do valor via Pix. Segundo o jovem, ele já teve alguns prejuízos por conta deste modelo de venda.



