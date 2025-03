Médico é flagrado maltratando os próprios cachorros em Contagem (MG)

Um médico foi flagrado espancando cães no quintal de casa, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vizinhos filmaram o momento em que o suspeito agrediu uma cadela grávida. Os moradores contam ainda que ele tem vários animais e que os maus-tratos são frequentes. A polícia foi chamada e ao chegar no local encontrou os corpos de uma cadela e dos 11 filhotes dela, que teriam nascido no último domingo (9). O médico chegou a ser detido, mas não ficou preso.