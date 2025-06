Moradores denunciam acidentes devido à sinalização precária após recapeamento em BH

Moradores do bairro Concordia, na região Nordeste de Belo Horizonte, reclamam de uma série de acidentes em um cruzamento com sinalização inadequada. O problema começou após recapeamento da rua Iguaçu, há cerca de 15 dias. A falta de pintura na pista e placas apagadas são apontadas como causas dos incidentes. Os moradores pedem que a sinalização seja refeita para evitar novos acidentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!