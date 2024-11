Moradores temem novos alagamentos com a chegada das chuvas em Contagem (MG)

Moradores da Vila São Paulo, em Contagem, no limite com Belo Horizonte, estão apreensivos com a chegada da temporada de chuva. O local já está sofrendo com alagamentos e o problema pode ter se agravado após a construção de um muro de contenção na linha férrea. A controladora da linha férrea informou que o muro de contenção, construído no bairro Vila São Paulo, faz parte de uma obra necessária para a reconstituição de um aterro existente sob a via permanente, que havia se desfeito devido ao fluxo de água pluvial na região. A Secretaria Municipal de Defesa Social de Contagem, por meio da Defesa Civil, informou que fará uma visita, ainda nesta semana, para averiguar a situação no local. Veja a reportagem completa no vídeo acima.