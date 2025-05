Motorista foge após causar acidente e ferir mãe e filhos em Belo Horizonte

No bairro Goiânia, região nordeste de Belo Horizonte, um acidente na rodovia MG5 envolveu um carro e uma moto. O carro cruzou a rodovia e atingiu a moto em que estavam Matheus e sua mãe, que retornavam de uma consulta médica. Após o impacto, ambos foram arremessados para a pista. O motorista fugiu sem prestar socorro, evadindo na contramão. Matheus relatou que o carro era um Renault Clio preto, mas não conseguiu anotar a placa devido à situação. O resgate demorou mais de duas horas, até que uma ambulância do SAMU, a caminho de outra ocorrência, parou para ajudá-los. Matheus sofreu lesões que precisaram de pontos e agora anda com muletas, enquanto sua mãe trata hematomas para evitar uma trombose. A motocicleta ficou destruída, e Matheus registrou um boletim de ocorrência, aguardando a investigação da Polícia Civil.



