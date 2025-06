Mudança em frota de ônibus geram atrasos e superlotação em Belo Horizonte

Desde 11 de junho, passageiros da linha 52, que sai da Estação Pampulha, em BH, e percorre o corredor do sistema MOVE ao longo da Av. Antônio Carlos, lidam com atrasos e longas filas devido à substituição dos ônibus articulados por coletivos convencionais. A prefeitura anunciou 23 viagens adicionais para mitigar o impacto. A vida útil dos ônibus articulados se encerra em 2026 e o modelo pode ser extinguido do trânsito na capital mineira.



