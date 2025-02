Mulher é atacada com mais de 50 golpes de faca na frente dos filhos em Sete Lagoas (MG)

A polícia faz buscas por um homem que atacou e tentou matar a companheira dentro de casa, em Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte. A mulher foi atingida por mais de 50 golpes de faca, enquanto dormia. Os filhos dela estavam na casa no momento do crime.



Segundo a polícia, o suspeito teria descoberto uma traição e resolveu usar uma faca para se vingar de Gabrielle de Matos Moreira, de 20 anos. A mulher levou mais de 50 golpes, enquanto dormia, mas ainda foi encontrada viva pela polícia. Ela está internada em um hospital da região Metropolitana de Belo Horizonte e luta para sobreviver.



Assim que soube do caso, a família do suspeito acionou a polícia e todos foram para a casa da vítima. Quando os policiais chegaram ao local, a faxineira estava caída na cozinha e a faca usada no crime foi encontrada debaixo de uma pia.



O boletim de ocorrência, registrado pela família do suspeito, indica que Gabrielle estava consciente quando foi encontrada, mas os irmãos da vítima questionam essa versão.



O suspeito deixou as duas crianças com a mãe dele e desapareceu. Apenas o mais novo é filho dele. Agora, os meninos estão com a avó materna.



Durante as buscas, a Polícia Militar chegou a ir a uma fazenda onde o suspeito estaria. A propriedade fica em Caetanópolis, cidade vizinha a 100 km da capital mineira, mas ele ainda não foi encontrado.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.