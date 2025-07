Mulher é presa suspeita de fingir ser tenente da PM para aplicar golpes com documentos falsos

Luiza de Assis Oliveira, de 23 anos, foi presa em uma lanchonete na região metropolitana de Belo Horizonte, sob suspeita de se passar por tenente da Polícia Militar para aplicar golpes. Ela usava uma identidade fictícia nas redes sociais, alegando ser advogada e filha de um coronel da reserva. Com isso, obteve documentos do proprietário da lanchonete para supostos investimentos. A polícia descobriu que seus documentos e a arma eram falsos, e encontrou mais itens fraudulentos em sua residência. Luiza foi levada à delegacia, onde aguarda procedimentos legais.



